"Lo sviluppo del biometano in Veneto", convegno ad Agripolis

Il 2 marzo 2018 è stato definitivamente approvato il decreto che detta le regole e il sistema di incentivazione per la produzione di biometano nel nostro Paese. Questo decreto era fortemente atteso dalle imprese che hanno investito negli ultimi anni nella cogenerazione di biogas ed erano in attesa di nuove prospettive di investimento in questo settore. Il nuovo sistema di incentivazione per la produzione di biometano, permetterà sicuramente di raggiungere il traguardo dell’utilizzo del 10% di energia rinnovabile nei trasporti fissato al 2020, con la produzione di un biocarburante al 100% made in Italy. Secondo quanto riportato nella Strategia energetica nazionale, il biometano da sole matrici agricole, ha un potenziale produttivo di 8 mld di m3 al 2030, e insieme al gas naturale, assume un ruolo strategico nel percorso di decarbonizzazione del nostro Paese.

Le importanti ricadute nell’economia del Paese e lo sviluppo della filiera del biometano in Veneto hanno spinto il Centro studi di economia e tecnica dell’energia Giorgio Levi Cases a organizzare l’incontro “Lo sviluppo del biometano in Veneto”, in collaborazione con Cib (Consorzio Italiano Biogas) e Confagricoltura, che si terrà mercoledì 11 aprile dalle ore 9.30 nell’Aula Magna Pentagono al Campus di Agripolis, in viale dell’Università 16 a Legnaro - Padova.

Dopo i saluti di Alberto Bertucco, Direttore del Centro Levi Cases dell’Università di Padova e Raffaele Cavalli, Direttore del Dipartimento Territorio e sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova, ci sarà la presentazione del decreto biometano 2018 a cura di Roberta Papili, Area Ambiente e territorio Confagricoltura e l’analisi economica della filiera del biometano con Donatella Banzato del Centro studi di Economia e Tecnica dell’energia Levi Cases. Interverranno Nicola Caputo, Direttore area fiscale Confagricoltura, Elena Barbera del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova e Gabriele Lanfredi, Amministratore delegato di Bietifin.

A conclusione del convegno si terrà una tavola rotonda con Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo economico ed Energia Regione Veneto, Lodovico Giustiniani, Presidente di Confagricoltura Veneto, Piero Gattoni, Presidente del Consorzio Italiano Biogas, Giustinio Mezzalira dell’Agenzia Veneta per la ricerca nel settore primario e Luca Rossetto del Dipartimento Territorio e sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova.

http://levicases.unipd.it/lo-sviluppo-del-biometano-veneto-alla-luce-del-decreto/