Sweet Montegrotto, la festa del cioccolato e delle golosità

Il Comune di Montegrotto Terme in collaborazione con l’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per venerdì 20; sabato 21 e domenica 22 aprile 2018 a Montegrotto Terme, in Piazza Carmignotto dalle ore 9 alle ore 20, il Festival del Cioccolato, dell’Arte Pasticcera e delle Golosità dal titolo “Sweet Montegrotto”, che prevede la presenza di bancarelle dei Maestri Cioccolatieri d’Italia, di Prodotti Dolciari Tipici e varie Specialità Alimentari Dolci. Saranno inoltre presenti Espositori delle Tradizioni Popolari, dell’Artigianato Artistico e delle Opere d’Ingegno Creativo con Curiose ed introvabili Idee Regalo tematiche.

Scarica la locandina dell'evento

Il programma della manifestazione prevede per le tre giornate dimostrazioni dell’Arte Pasticcera a cura dell’Associazione Cuochi Terme Euganee; la creazione della Tavoletta di Cioccolato più lunga d’Europa e la Mostra di Auto Storiche. Ci sarà inoltre la presenza di Figuranti in abiti stile ‘800, la Caccia al Tesoro, Laboratori di Pasticceria per Bambini, Truccabimbi e Willy Wonka Trampoliere.

Per informazioni

Email: nsv.eventi@gmail.com

www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi

Eventi facebook

https://www.facebook.com/events/140290330147157/

https://www.facebook.com/events/239105906638259/

Gallery