Swing Machine al Fistomba Social Park

Sabato 14 aprile alle 21.30 sul palco del Fistomba Social Park una serata di musica jazz con un trio di artisti di altissimo livello: Swing Machine live jazz - Gibellini, Casale, De Franceschi.

Il gruppo

Il trio nasce nel 2016 dall’entusiasmante ritrovamento tra due amici di lunga data: il rinomato chitarrista italiano Sandro Gibellini e lo straordinario batterista Francesco Casale, uniti da un’affiatata amicizia e da un’incomparabile intesa musicale, insieme al giovane bassista veronese Martino De Franceschi, danno vita ad una formazione scoppiettante, proponendo un vivace repertorio che spazia dal jazz tradizionale alla musica brasiliana, con uno sguardo anche al pop e alla musica da film.

Sandro Gibellini è uno dei più importanti chitarristi jazz italiani. Ha suonato con moltissimi musicisti, tra i quali Gerry Mulligan, Lee Konitz, Al Grey, Jimmy Owens, Kenny Barron, Rufus Reid.

Francesco Casale è il maestro di tutti i batteristi veronesi. Ex bambino prodigio, dopo quasi 50 anni di palcoscenico e un’infinità di registrazioni, è uno dei più interessanti ed eclettici batteristi in Italia. In questa eccezionale formazione Francesco sfodera un altro suo grande talento, quello del canto tuffandosi in stravaganti interpretazioni e improvvisazioni travolgenti.

Martino De Franceschi fin dalla giovane età suona da autodidatta la chitarra e successivamente il basso elettrico. Al conservatorio di Mantova studia jazz con i maestri Salvatore Maiore, Mauro Negri, Oscar Del Barba, Mauro Beggio e altri.

Dettagli

Cucina aperta dalle 20.30

Inizio concerto ore 21.30

Prenotazione tavoli:

Lino 328.9379008 - parcofistomba@gmail.com

Enrico 347.5368040 - info@musikkoman.it