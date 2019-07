“Swing in the park” al parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2204453986533793/

Ultimo appuntamento prima delle vacanze con Swing in the Park in compagnia degli amici di GiggleMugs Swing Dancers.

In consolle Dj Axel WoodPecker e come da tradizione alle ore 19.30 ci sarà il workshop gratuito di Lindy Charleston aperto a tutti (anche ai principianti).

Appuntamento al parco della Musica il 26 luglio.