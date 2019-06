Swing party "Bye bye classes 2019" all’anfiteatro del Venda

Uno spettacolare tramonto, tanto swing, un anfiteatro naturale sul monte Venda e l'aperitivo in musica del sabato sera diventa magia. Per la festa di fine anno l'unico party padovano dedicato al Lindy Hop e alla musica Swing si trasferisce in una location straordinariamente suggestiva, che immersa nella vegetazione offre agli occhi la possibilità di viaggiare dal vicino eremo del monte Rua fino alla laguna di Venezia, o ai primi Appennini.

A tener piena la bella pista in larice ai piedi dell'anfiteatro ci penserà Lara Luppi & Swing Era Legacy. Torna a trovarci Cismo Dj che si alternerà in console al nostro resident Enrico Donadello (Eddie Rocket).

Noi portiamo la buona musica e gli aperitivi, voi la voglia di ballare!

Dalle 18 -->Social dance// special guest Cismo Dj + resident Eddie Rocket Dj

Dalle 21 -->Swing Live// Lara Luppi & Swing Era Legacy

▪️Assicurati l'ingresso! Clicca sul link ⬇️

https://forms.gle/FMYUiwDwGwSjZtry6

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Comunicazione riservata ai soci ACSI

Contributo d'ingresso su prenotazione: 15 euro con soft drink



☎︎ +39 3932122753 (Gloria)

✉️ info@bouceswinglovers.com

Info web https://www.facebook.com/events/2343697362616932