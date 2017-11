Swing Party | The Smokey Night a Villa da Ponte di Cadoneghe

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/305804699902112/

SWINGERS!

Preparate il vostro abito migliore... sabato 25 novembre torniamo in Villa per l'unico party padovano dedicato al Lindy hop e alla musica Swing!

In console il nostro mitico Enrico Donadello aka Eddie Rocket DJ si alternerà con Gionny FortyFive, un cultore dei generi musicali ed artisti in voga tra l’inizio degli anni ’30 e la fine dei ’50, un collezionista di vinili incredibile, che si diverte ad appoggiare la puntina sui solchi e condividere con la pista i suoi dischi in gommalacca.

Nella sala da musica della splendida Villa affrescata non può certo mancare il live. Arriva direttamente da Milano una delle band con più "groove" swing dell'Italia settentrionale: Jude Lindy’s Swing 4!

Il cantante jazz e showman irlandese Jude Lindy, insieme alla sua formazione top, vi porteranno con loro in una serata piena di ritmo, di melodia e di divertimento con interpretazioni speciali di bellissimi brani.

Jude Lindy – voce

Claudio Perelli – ance

Yuri Biscaro – chitarra

Luca Garlaschelli – contrabbasso

La location, la ricordate: un'elegante villa d'altri tempi, immersa in atmosfere retrò ed avvolta da luci soffuse.

Noi portiamo la buona musica, voi la voglia di ballare tutta la notte!

Dalle 21.30 --> Social dance// special guest Gionny FortyFive + resident dj Enrico Donadello

+ resident dj Dalle 22.30 --> Swing Live// Jude Lindy's Swing 4

Comunicazione riservata ai soci ACSI

Contributo d'ingresso su PRENOTAZIONE: 15 euro con drink

☎︎ +39 3932122753 (Gloria)

✉️ info@bouceswinglovers.com