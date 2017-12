Presentazione di Taekwondo WTF con la Scuola Tigers TKD a Padova

Domenica 17 dicembre, dalle 15 alle 17, la palestra comunale di via Boccaccio, in zona Terranegra a Padova, ospita una prova di Taekwondo WTF, unica disciplina riconosciuta a livello olimpico.

Il maestro e gli allievi plurimedagliati della Scuola Tigers TKD WTF permetteranno al pubblico di conoscere una disciplina olimpica unica nel suo genere, mentre al termine della dimostrazione ricco buffet per tutti.

Il Taekwondo è un'arte marziale coreana e uno sport da combattimento a contatto pieno nato fra gli anni '50 e '60, nonché sport nazionale in Corea del Sud, basato principalmente sull'uso di tecniche di calcio, nonché l'arte marziale che conta il maggior numero di praticanti in tutto il mondo.

Combina tecniche di combattimento volte alla difesa personale, alla pratica agonistica soprattutto come sport olimpico, ma anche come esercizio ed in alcuni casi filosofia e meditazione. Nel 1989 è divenuto l'arte marziale più popolare al mondo in termini di praticanti.

INFORMAZIONI

328.6331526