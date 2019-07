Tai Chi Chuan, la salutare disciplina psico-fisica ad Agripolis

Venerdì 12 luglio il Campus di Agripolis - viale dell’Università 16 a Legnaro (PD) - apre le sue porte per sperimentare la leggendaria tradizione del Tai Chi Chuan, una salutare disciplina psico-fisica, un’efficace arte marziale, ma anche meditazione in movimento e metodo di espressione di sé.

Il Polo Multifunzionale di Agripolis, sede dell’Ateneo, ha accolto con estremo piacere la proposta dell’Associazione Drago di Giada di donare un’esperienza pubblica e all’aperto per poter sperimentare questa pratica millenaria muovendosi e respirando all’unisono, in un unico flusso di quiete e potente energia. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Polo Multifunzionale di Agripolis nell’ambito dei progetti dedicati al benessere e allo sport promossi dal prof. Antonio Paoli, delegato del Rettore per lo sport e il benessere dell’Università di Padova, grazie al supporto dell’Ufficio Public Engagement - Area Comunicazione e Marketing.

L’Ateneo di Padova, sempre più attento al benessere e allo sport, dal 2017 offre al proprio personale e alle proprie studentesse e studenti, progetti finalizzati al miglioramento della salute, del benessere e della qualità di vita (tra cui yoga, tai chi, mindfulness) rispondendo agli obiettivi strategici di Ateneo e coinvolgendo, ad oggi, quasi 4000 persone.

L’evento si terrà dalle ore 19 alle ore 20.30 nello spazio verde di fronte all’edificio Pentagono. La partecipazione, gratuita e libera, è limitata ai posti disponibili (200 posti). Si consiglia di arrivare con congruo anticipo, a partire dalle ore 19. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Iscrizione

Iscrizione online è obbligatoria

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLScFkhYnkfI0n7cOQqCD2BFfsgGz8sC

YrpmCBG3t_okZduLyrA/viewform

I posti disponibili verranno assegnati in ordine di iscrizione, fino ad esaurimento del numero disponibile. Coloro che non risulteranno utilmente collocati saranno inseriti in una apposita lista di attesa e, nel caso di disdette, potranno essere chiamati a subentrare.

Info

Per qualsiasi informazione si prega di contattare l’Ufficio Public Engagement: tel. 049 827 3924 - 3850 - 3095; e-mail: benessere.sport@unipd.it.