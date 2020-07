Benessere e solidarietà: lezione di qigong e tai chi al parco Morandi

Health & Care, associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, rinnova il rapporto di amicizia con Volontà di Vivere con un evento aperto alla cittadinanza; è infatti dedicata al centro di riabilitazione psicofisica per pazienti oncologici la lezione di Qigong e Tai Chi guidata dalla Maestra Xiaohui Wang e prevista per domenica 19 luglio alle ore 18.30 al Parco Morandi.

Prendersi cura di sé e volontariato

L’appuntamento è un’occasione per prendersi cura di sé, attraverso la pratica di una disciplina antichissima, e per sostenere il volontariato. Nel corso dell’incontro verranno infatti raccolte offerte a favore dell’Associazione Volontà di Vivere, che opera a Padova dal 1979 con servizi a sostegno dei pazienti oncologici e dei loro familiari. La partecipazione all’evento è aperta a tutti ma è obbligatoria l’iscrizione, per questioni di sicurezza sanitaria.

Come iscriversi

Per informazioni e prenotazioni, contattare via whatsapp 3280052556 – via email: italyhealthcare@gmail.com - associazione@volontadivivere.org

Volontà di Vivere noi e il cancro

https://www.volontadivivere.org/

Health & Care Associazione A.P.S.e A.S.Dilettantistica Sportiva

www.healthandcare.it

