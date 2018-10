Tai Ki Kung: iniziano i corsi allo Studyo Yoga a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Siamo lieti di proporre un corso di Sam Feng Tai Ki Kung, a partire dal 16 ottobre presso Studyo Yoga, condotto da Marco Perini.

Il corso

Il Sam Feng Tai Ki Kung è lo stile del sud della Cina, trasmesso oralmente e per imitazione dai maestri taosti. Relativamente sconosciuto in occidente, è lo stile originario, il più antico, codificato nel XIII' secolo dal monaco Zhang Sam Feng, ispirato dai movimenti dei maestri taosti che abitavano le montagne della Cina. Uno stile lontano dalle forme marziali - che si sono sviluppate più tardi con lo spostamento della pratica verso le pianure - e che si orienta più verso il benessere psico-fisico e la meditazione. Il centro della pratica è infatti Siu Kao Tin (9 piccoli cieli), metodo per favorire lo scioglimento delle nove articolazioni principali del corpo umano, che sembra risalire al 5000 a.C. e agli insegnamenti di Wong Cho Ping, un immortale taoista conosciuto anche con il nome di Maestro Pino Rosso. Una serie di movimenti a spirale e circolari che apparentemente semplici, ricercano l'armonia nelle azioni più elementari ed essenziali, nella pratica come nella vita, risalendo alla fonte da cui trae origine ogni movimento, fisico o psichico che sia.

Il maestro

Marco Perini: pratica il Tai Ki Kung dal 1985. Nel 1995, dopo 10 anni di studio, riceve dal maestro Ming Wong il mandato all'insegnamento. Da allora tiene incontri e corsi in diverse località della provincia di Venezia. Oltre al Tai Ki Kung, ha praticato Yoga tradizionale secondo gli insegnamenti di Desikacar e attualmente studia Iyengar Yoga.