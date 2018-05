Il “design che suona”: Takt Time sul palco per Musikè a Borgoricco

Prosegue, mercoledì 30 maggio alle 21 al Teatro Aldo Rossi di Borgoricco, il percorso di esplorazione di nuovi universi sonori della settima edizione di Musikè, la rassegna itinerante di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Protagonista sul palco sarà Takt Time, ensemble fondato da Edoardo Giachino, percussionista dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, con alcuni tra i più promettenti giovani percussionisti della scena musicale italiana.

L’ensemble nasce da una sperimentazione musicale del 2016, quando il gruppo ha presidiato per una settimana l’atrio della stazione di Milano Centrale, alternando la performance strumentale a laboratori con la partecipazione attiva del pubblico, all’insegna del paradigma del “design che suona” di Bruno Munari: la creazione di suoni mediante oggetti di uso quotidiano.

I percussionisti di Takt Time sfrutteranno la peculiare forma circolare del Teatro Aldo Rossi per portare in scena Disordine e ordine, una performance dove la contrapposizione tra ritmi e suoni apparentemente in contrasto tra loro concorre tuttavia alla creazione di un sistema complesso come quello di un brano musicale.

La performance di Takt Time prevede la partecipazione attiva degli spettatori. Per questo, il concerto delle ore 21 sarà preceduto da un laboratorio propedeutico alle ore 19 per il pubblico prenotato, che potrà così cimentarsi (e divertirsi) con le percussioni. Chi desidera partecipare al laboratorio potrà presentarsi entro le 19 mostrando il biglietto di prenotazione all’ingresso del Teatro.

Tutti gli spettacoli di Musikè sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.rassegnamusike.it

Per informazioni

tel. 345 7154654

info@rassegnamusike.it

www.rassegnamusike.it

Dettagli

Musikè è una rassegna promossa e organizzata dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Programmazione artistica e coordinamento

Alessandro Zattarin

Comunicazione

Roberto Fioretto

Serdar Cam

in collaborazione con

Consulenza

Mario Giovanni Ingrassia

Claudio Ronda

Progetto grafico

Metropolis ADV

Gallery