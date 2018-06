“Talent Rock Naviglio”, tre giorni di concorsi stile X-Factor e musica no stop al Piovego

Il Naviglio è pronto a trasformarsi nel teatro della musica emergente. Mercoledì 6, venerdì 8 e sabato 9 giugno, il lungargine Piovego si tramuterà in una mini “X-Factor”, dove dodici band si contenderanno tra loro il titolo di “Talent Rock Naviglio”. Una tre giorni di musica no stop, che non prevede Cover Band per scelta del direttore artistico Andrea Oreste e dell'ideatore dei Navigli, Federico “Chicco” Contin. A giudicare le esibizioni ci saranno i giudici, nomi tra noti musicisti ed esperti del settore, che sabato sera decreteranno poi il vincitore del contest musicale.

La band in concorso

Mercoledì sera si esibiranno 6 gruppi: Louwiper, Horrange, Nova, Flat Fifty, Dead after weekend e Hi FI Stacy, mentre venerdì 8 giugno toccherà invece a: Elettroliti, Tempo Perso, Phoenix Rage, Kiowa, Blind Marmots e gli Envelope of motion.

Regolamento

Il mercoledì e venerdì suoneranno in tre palchi diversi le 12 band, e le sei che vinceranno nelle due selezioni si scontreranno sabato 9 giugno con la possibilità di suonare 3 pezzi a testa. I primi tre classificati, scelti anche dalla giuria popolare che verrà selezionata domani e dal voto tramite WhatsApp che potranno dare tutti i presenti, vinceranno: 700 euro (primo classificato) e 400 euro (secondo e terzo). Tutti i partecipanti avranno l'opportunità di registrare una canzone in sala di registrazione.

La giuria

Capitanata da Chicco Contin, che oltre ad essere il “patron” dei Navigli è anche musicista, ospiterà: Simone Poncina (tastierista e pianista), Carlo Chighini (pianista del Conservatorio di Venezia ed esperto in musica), Anna Bellon (scrittrice), Alice Marangoni (fotografa), Lucio Donati (cantante, insegnante di canto),Giorgio Bonomi (caporedattore di Gold Soundz), Fabiana Mattuzzi (musicista, cantante), Mario Messina (musicista, chitarrista), Pietro Bortolami (musicista, bassista) e Alberto Gottardo (speaker Radio Padova).

Info

Andrea Oreste (3470029389) Chicco Contin (3498757579)

Facebook: Navigli - Padova

Instagram: naviglipadova

