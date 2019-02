Richiami guerreschi: la tammurriata dell’avvocata, incontro dedicato alle danze del Mediterraneo

TerraSale è lieta di invitarvi a questo nuovo incontro dedicato alle danze del Mediterraneo, in quest'occasione vi proponiamo un laboratorio sulla Tammurriata Maioranese o Avvocata, in onore, appunto, della Madonna Avvocata.

Nel corso del laboratorio studieremo le caratteristiche di questa danza di lotta e d'amore, l'unica che viene suonata a più tammorre contemporaneamente.

L'incedere furioso dei tamburi sembra un vero e proprio richiamo guerresco ed è certamente connesso a tale ritmo il significato di lotta proprio di questa danza.

Il laboratorio verrà preceduto da una parte teorica e di riscaldamento e sarà accompagnato unicamente con la musica dal vivo.

Articolazione:

• ascolto e studio del ballo popolare;

• lavoro antropologico e di contestualizzazione della danza nel suo ambiente naturale di esecuzione, ossia, le feste tradizionali in onore delle Sante e delle Madonne;

• esercizi corporei di ritmo e movimento;

• esecuzione della danza prima per imitazione e poi per interiorizzazione;

• conoscenza del territorio in questione

Il laboratorio, privo di sterei, computer e mezzi tecnologicamente "avanzati" sarà accompagnato da un unico suono che trascinerà i ballatori, che sarà quello incessante e maieutico della tammorra (tamburo).

____________________________________________________

Maria Piscopo

Il Sud non è un luogo, è un'idea...

Laureata in Saperi e Tecniche del Linguaggio Teatrale e in Storia delle Tradizioni Popolari, con tesi specialistica sulle varie forme di tammurriata campana, e specializzata in Teatro nel Sociale e Drammaterapia presso l'Università La Sapienza di Roma.

Danzatrice e insegnante di danze tradizionali del Centro Sud-Italia; specializzata nello studio e nell'approfondimento di balli tradizionali campani. Tiene corsi in tutta Italia e all'estero.

Ha fatto parte, per tanti anni, del gruppo di musica tradizionale 'A PARANZA R'O LIONE di Scafati; attualmente collabora con diverse formazioni musicali che si occupano di musica tradizionale campana e del Centro-Sud Italia in qualità di cantante, suonatrice di tamburi a cornice e danzatrice. Da alcuni anni ha fondato e dirige Progetto Sanacore formazione musicale, contenitore e, a sua volta, fucina di nuovi progetti. Progetto Sanacore reinventa un nuovo linguaggio della tradizione attraverso la collaborazione dei più talentuosi esponenti della musica popolare campana dell'ultima generazione.

___________________________________________________

🥁 Dove? --> Il laboratorio si terrà presso la Scuola Di Musica Gershwin sita in via Tonzig 9, Padova.

⏱ A che ora? --> Dalle 15 alle 18.

Chiediamo però ai partecipanti di arrivare alle *14.30 in modo da accomodarci in calma ed iniziare puntuali. Durante il laboratorio è prevista una piccola merenda offerta da TerraSale 🍩 🍎 🥨 _ Consigliamo un abbigliamento comodo e leggero. La scuola è fornita di bagni e spogliatoi 😉

💎 Quanto costa? --> Il costo è di 30 euro, che andranno consegnati al momento dell'arrivo.

Per partecipare è necessario iscriversi mandando una mail a: info.terrasale@gmail.com

Info: 348 5720643 Silvia

Evento facebook https://www.facebook.com/events/406785213405105/