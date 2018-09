Presentazione del corso di tango argentino a Padova

L’Associazione Aetango a.s.d., presente sul territorio da molti anni, a settembre, inaugura la nuova stagione con i corsi di Tango Argentino.

L'appuntamento per i principianti che vogliono muovere i loro primi passi è per martedì 4 settembre a partire dalle 20.45 con una lezione dimostrativa gratuita guidata dagli insegnanti Antonellina Miorelli ed Emiliano Casalli presso la palestra “Corpo Libero” di via Ca’ Silvestri 16 a Padova (zona Montà). Le lezioni, anche per i livelli intermedi ed avanzati inizieranno regolarmente a partire dalla settimana successiva.

Info

347 1678200

aetango@yahoo.it

info@aetango.com

www.aetango.com