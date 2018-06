“Tango, passione e cultura”, spettacolo con musica dal vivo e esibizioni ad Abano

“Tango, passione e cultura. Gli italiani d’Argentina” è il titolo dello spettacolo organizzato dal Lions Club Abano Terme Euganee e inserito nel Padova Tango Festival, in programma venerdì 8 giugno alle ore 20.45 all’Hotel Alexander Palace di Abano Terme.

Scopri tutti gli eventi del 19esimo Padova Tango Festival 2018 “Historias-Storie”

Un’iniziativa speciale, dove musica dal vivo, danza e poetica del tango si fondono in un unico spettacolo, il cui ricavato sarà destinato alla donazione di un cane guida a un non vedente. Sul palco l’Hyperion Ensamble (6 musicisti e cantante), una delle formazioni di tango più importanti nel panorama internazionale, che ha collaborato anche con varie celebrità internazionali come Luis Stazo, Juan Josè Mosalini, Luis Bacalov e Antonella Ruggiero; ad interagire con l’orchestra l’attore Roberto Alinghieri, e i ballerini Stefano Gambarotto e Silvia Sollano, Alberto Muraro e Marta Lorenzi, Emiliano Casalli e Antonellina Miorelli.

Lo spettacolo alternerà parti narrate, dedicate alla storia degli immigrati italiani in Argentina e alla storia del tango, alla musica dal vivo con le esibizioni dei ballerini.

Info e prenotazioni: 347 9205148

Informazioni generali

Info e prenotazioni: 347 9205148

Info facebook https://www.facebook.com/PadovaTangoFestival/