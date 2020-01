“Tanguera - Tango y musica dal vivo” stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Torna nella sua ventiduesima edizione la rassegna teatrale di San Giorgio Delle Pertiche. Il titolo scelto è “S...CONFINI” in quanto i temi trattati spaziano dallo sport, alla danza, ma anche dei rapporti padri-figli, di mafia e dell’identità umana: tutti argomenti che toccano direttamente o indirettamente ognuno di noi e la nostra comunità.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Il mio ringraziamento va ad ARTEVEN e all’associazione ViadelCampo che da oltre vent’anni cura la rassegna teatrale in maniera totalmente gratuita con una generosità di tempo ed energie senza paragoni. Il teatro è un’esperienza millenaria ma sempre autentica. E’ un’emozione che dobbiamo preservare.

Scarica la locandina della stagione teatrale

Buona rassegna a tutti, sono certo vi piacerà.

Scarica il depliant con tutti gli spettacoli

Alberto Corsini

Vicesindaco e Assessore alla Cultura

del Comune di San Giorgio delle Pertiche

---

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 21

Compagnia Naturalis Labor

Tanguera

Tango y musica dal vivo

di e con Stefano Babboni, Loredana De Brasi, Silvio Grand, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi

musiche A. Piazzolla, Di Sarli, De Angelis, Pugliese, Stamponi, Bardi

luci Luciano Padovani

regia e coreografie Luciano Padovani

musica dal vivo con Trio Tango Spleen: Mariano Speranza piano e voce / Francesco Bruno bandoneon / Andrea Marras violino.

Dettagli

Luciano Padovani riporta in scena il tango, quello vero, autentico e coniugato – come sua abitudine – con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo. I fianchi si toccano, le gambe si incrociano con precisione, i piedi si muovono all’unisono, i protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola. “El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos…”: il tango è metafora della vita e dell’amore, tenerezza, desiderio e passione. Un ruolo essenziale nello spettacolo è riservato alla musica dal vivo a cura del Trio Tango Spleen (pianoforte, bandoneón e violino), ensemble molto conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero. Verranno proposti alcuni brani di tango classici, da Osvaldo Pugliese al più conosciuto Astor Piazzolla.

Dove

Cinema teatro Giardino

Via Roma, 70

Biglietti

Per Roger, La scimmia, Tanguera, In nome del padre

Interi euro 18 - Ridotti euro 15

Per Borsellino

Intero euro 14 - Ridotto euro 12

(ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10)

Le riduzioni sono valide per i residenti del Comune di S. Giorgio delle Pertiche, soci BCC Roma e soci CRAL USLL 6 Camposampiero

Vendita biglietti

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Per prenotazioni e prevendite telefonare al 349 7368623

Inizio spettacoli ore 21

Informazioni

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049.9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino

via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Associazione Viadelcampo

Tel. 349 7368623

renalore@libero.it

www.arteven.it

Info web

https://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/san-giorgio-delle-pertiche/cinema-teatro-giardino-rassegna-di-prosa?view=article&id=2387:compagnia-naturalis-labor-tanguera&catid=384&idrassegna=36

Gallery