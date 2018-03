"Tanna" di Martin Butler e Bentley Dean al Fronte del Porto Filmclub

Martedì 27 marzo alle 21 alla Sala Fronte del Porto del cinema PortoAstra va in scena "Tanna" di Martin Butler e Bentley Dean.

72esima Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia (2015), Settimana Internazionale della Critica: premio del pubblico Pietro Barzisa come Miglior Film e Premio Fedeora per la Miglior Fotografia a Bentely Dean.

Trama

In una società tribale del Pacifico meridionale, una ragazza, Wawa, si innamora di Dain, il nipote del capo tribù. Quando una guerra fra gruppi rivali si inasprisce, a sua insaputa Wawa viene promessa in sposa ad un altro uomo come parte di un accordo di pace. Così i due innamorati fuggono, rifiutando il destino già scelto per la ragazza. Dovranno però scegliere fra le ragioni del cuore e il futuro della loro tribù, mentre gli abitanti del villaggio lottano per preservare la loro cultura tradizionale anche a fronte di richieste di libertà individuali sempre più incalzanti.