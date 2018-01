Il Cammino di Sant'Antonio: escursione da Palazzo della Ragione alla Basilica

L'associazione culturale escursionistica Passobarbasso organizza, sabato 27 gennaio, la tappa padovana del Cammino di Sant'Antonio.

Partenza alle ore 10 dal Caffè Pedrocchi, a cui segue una passeggiata in centro per visitare le piazze adiacenti al Palazzo della Ragione, l'antico tribunale cittadino, il cui interno interamente affrescato dalla scuola giottesca presenta richiami esoterici ricchi di fascino. Qui troverete la pietra del vituperio, famosa per la storia patavina come "salvezza degli ergastolani”.

Forte è anche il legame con Sant’Antonio, poichè grazie alla sua intercessione presso il tiranno dell'epoca, la pena capitale viene commutata in esilio, preceduto da umiliazione esemplare.

Successivamente la passeggiata attraverserà il Ghetto, per celebrare la Giornata della memoria che ricorre proprio il 27 gennaio.

Dopo la pausa pranzo in Prato della Valle, alle ore 14 si arriva alla Basilica di Sant’Antonio. Qui una guida (al costo di 2 euro per gli auricolari) vi accompagnerà in una visita guidata attraverso le opere d’arte che a partire dal 1300 hanno arricchito e accompagnato la devozione per il santo venuto dal Portogallo.

La Basilica di Sant'Antonio è il terzo luogo di pellegrinaggio della cristianità, preceduto soltanto dal Vaticano e Lourdes.

PRENOTAZIONE

Prenotazione obbligatoria contattando gli accompagnatori

Valentina Salmaso: vsalmaso@gmail.com - 340.7032576

Lazzaro Luca: pelu33@yahoo.com - 349.0940611

