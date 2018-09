Tappezzieri in piazza a Padova

Domenica 16 settembre si terrà a Padova la tradizionale manifestazione dedicata all’arredamento di qualità, promossa da Confartigianato.

Dettagli

Torna domenica 16 settembre la tradizionale manifestazione “Tappezzieri in piazza”, organizzata da Confartigianato Padova.

Dove

Dalle 9 alle 19, a Padova, in via Oberdan e in Piazza della Frutta, i tappezzieri artigiani padovani mostreranno tutte le proposte e le novità per arredare la casa con soluzioni uniche, originali e di qualità.

Parteciperanno alla manifestazione

Gasparin Interni sas - via Ivrea, 24 - Padova 049/8758783 gasparininternisas@gmail.com - www.tendetappezzeriegasparin.it

M.T. Arredamenti snc di Testolin A. - via S. Benedetto, 45/A - Teolo (PD) - 049/9902568 info@mtarredamenti.it - www.mtarredamenti.com

Tappezzeria Barbato Luciano - via Montegrappa, 50 - Vigonza (PD) 049/646606 barbatoluciano@tiscali.it

Tappezzeria e tendaggi Paesan - via Mazzini 21,Piove di Sacco (PD) - 049/5841573 lorena.paesan@gmail

Arredotenda Carturan Graziano - via Padova, 84 - Selvazzano Dentro (PD) - 049/8685422 info@arredotenda.com

Info web

http://www.upa.padova.it/sp/tappezzieri-in-piazza-04.3sp