Tara Velarde in concerto per Invisible Sound al parco Buzzaccarini di Monselice

Venerdì 31 gennaio ore 21.30 Invisible Sound presenta Tara Velarde trio live presso il Parco Buzzaccarini – Boschetto dei Frati a Monselice. Ad accompagnare la serata ci sarà dj TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio) con la sua selezione musicale ad hoc per la serata prima e dopo il live.

Tara Velarde (voce e chitarra), accompagnata da Timothy Van Cleave (batteria e percussioni) e da Josephine Antoinette (voce e tastiera) è conosciuta a Portland (dove vive) come “la diva folk”. Tara Velarde combina voci dominanti e testi stimolanti in un genere decisamente suo -in parte soul, in parte blues-rock, in parte puro stile cantautorale e con un tocco di teatralità; sale sul palco con fascino, sfacciataggine e una ricerca sonora ed armonica che la spinge ai confini delle sue capacità vocali.

La critica e i gli addetti ai lavori la paragonano ad Adele, Regina Spektor, Brandi Carlisle, Joni Mitchell e Carole King - grandi potenze femminili con molto da dire. Con la recente uscita di "Rise" (EP, 2019) dopo l’esordio "Get Out and Walk" (LP, 2016), Tara Velarde rimane attiva sui palchi e in studio. In tour sia in solo che con la sua intera band negli Stati Uniti, nel 2018 ha fatto il suo debutto europeo con un tour di tre settimane in Italia. E ora è tornata.

Il concerto è organizzato da Invisible Sound in collaborazione con Hang The Dj - booking agency, che propone in tutta Italia artisti stranieri di qualità. Invisible Sound è una realtà musicale attiva a Padova dal 2019, nata da due persone – Silvia Tiso e Stefano Verdolini - che amano la musica “invisibile”, di tutti i generi, spesso nascosta ed oscurata dal mainstream, e che credono fortemente nel valore della musica live...«la musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere».

Dalle 19.30 è possibile cenare presso la pizzeria del Parco. Per prenotazioni: 345 8779091. Contributo responsabile per il concerto 3 euro.

