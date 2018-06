Tara Velarde (USA) in concerto a Ca' Sana

Giovedì 7 giugno dalle 21.30 Ca'Sana ospita Tara Velarde (USA) in concerto

Tara Velarde (Vocals, Piano, Guitar)

Timothy Van Cleave (Drums, Percussion)

Liz Chibucos (Guitar)

Per la prima volta in Italia arriva da Portland Tara Velarde in versione trio.

Una voce potente e poetica, ballate folk che ricordano artisti come Regina Spektor, Brandi Carlile con un tocco alla Joni Mitchell. Cresciuta nelle campagna dell’Oregon, Tara ha dato alle stampe un Ep (“The Tara Novellas” 2014) ed un LP (“Get Out and Walk” 2016) in cui la passione per il soul ed il musical si intrecciano con il suo animo più roots.

Dicono di lei: “[Velarde] smoothly shifts gears from one influence to another—danceable, old-timey jazz, introspective, Coldplay-type pop, or the occasional Dylanesque harmonica riff.”

Qui un po’ di link per saperne di più e per ascoltare la musica di Tara Velarde:

https://www.facebook.com/TaraVelardeMusic/

https://taravelardemusic.com/

https://taravelarde.bandcamp.com/

LP “Get Out and Walk” del 2016: https://open.spotify.com/album/2G8HLzHTn8l4jxJQskYd2s)

https://youtu.be/aVBK0LEbYoA

https://youtu.be/hzjnan4IN8k