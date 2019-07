I Tarantolati di Tricarico + Marco “Furio” Forieri al castello Carrarese

Tra gli appuntamenti del programma di Castello Festival 2019 è di grandissimo interesse la serata che segna il ritorno a Padova degli ambasciatori della Taranta Lucana nel mondo i Tarantolati di Tricarico con Furio Forieri come ospite speciale al sax e alla voce.

Scopri tutti gli appuntamenti, mese per mese, del “Castello festival 2019”

Il concerto, in programma mercoledi 10 luglio alle ore 21.30 al Castello Carrarese, sarà anche l'occasione per la presentazione del nuovo singolo “Mal di Luna”.

Una serata evento che unisce il ritmo trascinante della Taranta Lucana alle sonorità dello Ska jazz. Uno spettacolo da gustare con tutti i sensi e che vedrà certamente molti tra il pubblico lasciarsi trascinare alla danza dal ritmo irresistibile della taranta.

I Tarantolati sono tra i gruppi scelti da Jovanotti per aprire quest’estate il Jova Beach Party . Nati nel 1975, sono stati pionieri di uno stile creativo unico, conquistando presto la ribalta nazionale grazie al talent-scout Giancarlo Cesaroni, direttore Folk Studio di Roma, il mitico locale romano culla di alcuni tra i più importanti cantautori italiani.

Lo spettacolo che verrà presentato sul palco del Castello è caratterizzato da ritmiche trascinanti, dalla presenza scenica travolgente e coinvolgente, con i tamburi in primo piano e le voci maschili all'unisono, nella ripetizione evocativa dei versi della tradizione quasi fossero dei mantra dalla potenza espressiva affascinante affascinante.. Molte collaborazioni importanti le ultime delle quali con l’attoreAntonio Gerardi e Antonella Ruggiero ed ora quella con il cantante sassofonista veneziano Marco Furio Forieri storico componente dei Pitura Freska

Gli ultimi biglietti per assistere al concerto saranno in vendita a partire dalle ore 20 alla cassa del Castello Carrarese al prezzo di 10 euro

Scarica tutto il programma completo del "Castello Festival 2019"

Lo spettacolo rientra nel cartellone di Castello Festival, rassegna di spettacoli promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la main sponsorship di Argos.

La direzione artistica è firmata da Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale è a cura della Scuola di Musica Gershwin in collaborazione con Zed Live, Veneto Jazz, Dal Vivo Eventi, Conservatorio Pollini, Osservatorio Astronomico di Padova, Teatro Boxer e Il Chiosco, che gestisce anche quest'anno il punto ristoro Chiosco al Fresco.

Dettagli

Mercoledi 10 luglio – ore 21.30

Castello Carrarese – piazza Castello – Padova

Tarantolati di Tricarico http://www.tarantolatiditricarico.org/

con:

Rocco Paradiso voce, cupa cupa, bottiglia

Franco Ferri surdo, voce

Marcello Semisa – perc. voce

Pino Molinari – perc. Voce

Giorgio Pavan – mandoloncello mandolino voce

Gianluca Sanza – basso voce

Enzo Granella – voce chitarra e voce

Luca Fabrizio – chitarra

Viviana Fatigante– voce

Erminio Trucellito - voce, perc

Pierluigi Delle Noci - batteria

Biglietti:

Posto unico 10 euro

Esclusi diritti di prevendita

Prevendite:

Gabbia Dischi – via Dante, 8 – tel. 049.8751166

HiFi Record – via Marin, 27 – tel. 049.9877480

Scuola di Musica Gershwin – via Tonzig, 9 – tel. 342.1486878

online sul circuito Vivaticket – www.vivaticket.it

ZedLive https://www.zedlive.com/

e la sera del concerto presso la biglietteria del Castello Carrarese

Informazioni

Per informazioni: 342 1486878 – info@castellofestival.it

Programma completo su www.castellofestival.it e sulla pagina Facebook Castellofestivalpadova

https://www.facebook.com/events/2273725749506812/

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-i-tarantolati-di-tricarico-castello-carrarese/

http://www.tarantolatiditricarico.org/

