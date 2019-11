Alla ricerca del vero volto di Tartini, “incontri di cultura” agli Eremitani

Proseguono gli appuntamenti nell’ambito del progetto Tartini 2020 con gli Incontri di cultura alla Sala del Romanino (Musei civici agli Eremitani).

Il prossimo appuntamento sarà martedì 5 novembre alle 17.30, Chiara Bombardini e Partizia Dal Zotto proporranno due approfondimenti sull’immagine di Giuseppe Tartini nelle arti visive.

Chiara Bombardini ci guiderà alla ricerca del vero volto di Giuseppe Tartini, analizzando e confrontando dipinti, disegni e incisioni. Ripercorrerà in particolare la storia del ritratto oggi più celebre di Tartini: l’incisione di Carlo Calcinoto, fortemente disapprovata dallo stesso musicista, vittima – a suo dire – di un vero e proprio raggiro da parte dell’abate Rota che era stato incaricato di immortalare il suo volto nel 1761.

Patrizia Dal Zotto ci parlerà del monumento di Antonio Dal Zotto a Pirano, eretto a Giuseppe Tartini nella piazza della sua città natale, inaugurato in pompa magna. La statua è una delle opere più celebri dello scultore veneziano, ed è il ritratto scultoreo più realistico del violinista. All'interno del catalogo delle opere di Antonio Dal Zotto riveste un'importanza e un interesse del tutto particolari: il Museo di Bassano del Grappa conserva infatti il bozzetto in gesso del monumento che rivela alcuni aspetti della creatività e del modo di operare dello scultore veneziano, docente e direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Chiara Bombardini (Università degli Studi di Padova) ha conseguito nel 2007 la laurea specialistica in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni storico-artistici presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e nel 2016 il diploma di specializzazione in Beni storico-artistici presso l’Università degli Studi di Padova, dove il 1° ottobre 2017 è stata ammessa al corso di dottorato in Storia, critica e conservazione dei beni culturali. Nel 2016 ha collaborato alla stesura del catalogo della mostra «Antonio Balestra. Nel segno della grazia» tenuta a Verona, al Museo di Castelvecchio, e nel 2019 è stata co-curatrice della mostra «Vicenza in scena. Realtà e visione nelle vedute di Cristoforo Dall’Acqua», organizzata in collaborazione con la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza. Ha pubblicato contributi nella rivista «Verona Illustrata» e redatto alcune schede del catalogo Gli affreschi nelle ville venete. Il Settecento per conto della Fondazione Giorgio Cini di Venezia (2010-2011). Ha svolto incarichi di catalogazione informatizzata per la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza (2009-2016) e per la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (2013-2014). Principalmente si occupa di pittura e grafica del XVIII secolo in area veneta.

Patrizia Dal Zotto è storica dell'arte e libera ricercatrice. Padovana, laureata in Conservazione dei Beni Culturali a Udine, ha vissuto alcuni anni a Budapest svolgendo attività didattica e di ricerca in campo storico-artistico. Appassionata della propria città, dove vive e lavora, svolge ricerche su diversi argomenti di interesse territoriale prediligendo l'aspetto storico o artistico. Collabora a livello organizzativo e di ricerca con associazioni, istituzioni culturali e musei (preparazione di itinerari, conferenze, visite guidate per i soci). Insegna storia dell'arte in un liceo. Cultrice di scritture biografiche e autobiografiche, traduce testi dall'ungherese e scrive.

In breve

Chiara Bombardini, Patrizia Dal Zotto

Iconografia Tartiniana

Sala del Romanino - Musei Civici agli Eremitani

Inizio alle ore 17.30

Ingresso libero

Per informazioni:

Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti, 16b

Tel. 049 8756763

info@amicimusicapadova.org

Associazione Tartini2020

associazionetartini2020@gmail. com

Evento fcebook https://www.facebook.com/events/686180111875326/