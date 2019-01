Tartini 2020, presentazione libro e concerto ai musei civici agli Eremitani

Riprendono anche per il 2019 gli eventi di Tartini 2020, il progetto che l’Università di Padova e il Comune di Padova dedicano alla valorizzazione della figura di Giuseppe Tartini, in collaborazione con gli Amici della Musica di Padova.

Il progetto vede Tartini come una risorsa culturale eccellente per la nostra città. Si tratta di una iniziativa che vedrà la organizzazione di eventi varie nei luoghi tartiniani della città: da Prato della Valle, al Santo, alla chiesa dei Servi, alla Chiesa di Santa Caterina.

Giuseppe Tartini ci ha lasciato un numero sonate per violino intorno alle 170. In effetti, non sappiamo con precisione quante, sia perché non pochi manoscritti pervenuti sono stati falsamente attribuiti a Tartini (un nome che ‘vendeva’ molto bene), sia perché lo stesso compositore ci ha lasciato un certo numero di movimenti singoli per così dire ‘orfani’, cioè non raccolti in un’opera di più movimenti precisamente configurata.

Programma

Presentazione volume di A.G. Meissner, Da Bach a Tarini: un apprendistato musicale nell’Europa del Settecento, Sillabe 2017

a cura di Giorgia Malagò

a seguire

Concerto di Joanna Dobrowolska, violino barocco

Joanna Dobrowolska suona un violino Joseph Klotz, Mittenwald, seconda metà ‘700

Giuseppe Tartini (1692-1770)

Dalle Sonate autografe del Ms1888 di Padova

Sonata n. 24 in re maggiore B.D4

Sonata n. 25 in re minore B.d2

Informazioni

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Per informazioni e prenotazioni:

Amici della Musica di Padova

info@amicimusicapadova.org - Tel. 0498756763

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2117622431660872/

