Mostra di tassidermia artistica “Inanimus” allo spazio Biosfera

Animal factor studio organizza la prima mostra di tassidermia artistica in Italia.

In esposizione trenta opere di Alberto Michelon, che vanno da quelle di grandi dimensioni come un cavallo rampante, una tigre in salto attraverso degli specchi, una donna serpente accanto ad un albero intenta a cogliere una banana, a quelle di dimensioni contenute poste su espositori, fino ad altre appese alle pareti come un quadro con duemila duecento farfalle.

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova. Ingresso libero tutti i giorni, dalle ore 11 alle 19.

