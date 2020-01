A Padova "Taste yth! Il giro del mondo in 70 grammi"

Rientro dalle ferie impegnativo? Vieni all'evento "Taste Yth!. Il giro del mondo in 70 grammi". Goditi un’esperienza unica in cui potrai assaggiare moltissime ricette di pesce... fino a quando non deciderai di fermarti.

Il prezzo fisso della serata è 35 euro. Oltre alla degustazione senza limiti, nel prezzo sono compresi acqua e coperto.

Appuntamento il 15 gennaio 2020 dalle 20.30.

Informazioni e contatti

Scopri di più al link: https://www.fiorital.com/tasteyth o chiamando il numero 049 8300979.