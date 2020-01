Taverna Maderna: Dario Carpanese in concerto alla Scuola della Carità

La stagione musicale di Taverna Maderna, nuova associazione padovana volta alla diffusione della musica contemporanea, prosegue il prossimo 25 gennaio, ore 18, nella sala affrescata della Scuola della Carità con un concerto dedicato ad uno strumento antico: il clavicembalo. Si esibirà Dario Carpanese, tra i migliori strumentisti padovani della sua generazione, con un programma ricco di novità e di sorprese. Ascolteremo una serie di brani di giovani compositori padovani e non, molti in prima esecuzione assoluta, in alternanza e dialogo con la trascrizione per clavicembalo di una serie di brani del compositore ungherese Béla Bartók.

Programma

Federico Perotti, Toccata Terza e Toccata Quarta (da Toccate di Intavolatura di Cimbalo, 2018)

Béla Bartók, da Mikrokosmos: In Lydian Mode* (vol. II); In Phrygian Mode* (vol. I); Hommage à J.S.B.* (vol. III); Minor and Major* (vol. IV)

Simone Tessari, In** (2020)

Béla Bartók, da Mikrokosmos: Chords Together and Opposed* (vol. V); Chromatic Invention I* (vol. III); Chromatic Invention II* (vol. III); Ostinato* (vol. VI)

Pietro Ferreri, Aylin** (2020)

Béla Bartók, da Mikrokosmos: Boating* (vol. V); Broken Chords* (vol. III); Major Seconds Broken and Together* (vol. V); Perpetuum Mobile* (vol. V)

Leonardo Mezzalira, A Little Wow!/What?/Mmmh! Machine** (2019)

Béla Bartók, da Mikrokosmos: Chanson du renard* (vol. III); Chanson Hongroise* (vol. III); Dialogue* (vol. II); Nouvelle Chanson Populaire Hongroise* (vol. V)

Dario Carpanese, Prisma** (2020)

*Trascrizione per Clavicembalo di Dario Carpanese

**Prima esecuzione assoluta

Ingresso

Ingresso ad offerta libera.

Il concerto si svolge sotto il patrocinio del Comune di Padova.

Chi è Taverna Maderna

Taverna Maderna è un luogo di incontro, scambio e condivisione fra tutti e tutte coloro che seguono, compongono, suonano, studiano e ascoltano la musica di oggi. Un'idea che è maturata nel corso degli anni dalla scoperta e dall'ascolto della nuova musica, della musica di ricerca, dell'arte sonora che parla del tempo presente. Musica che vuol essere espressione della personalità di chi la crea, ma anche opera collettiva di rispecchiamento e indagine della realtà, processo intenso che interagisce con il presente e lo trasforma. Perché, come ha detto Luciano Berio, le idee capaci di manipolare i suoni «sono fatte della stessa pasta delle idee che muovono il mondo».

Info web

info@tavernamaderna.it

facebook.com/tavernamaderna

instagram: taverna.maderna

https://www.facebook.com/events/473225163393788/