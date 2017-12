“Nonni e nipoti in mostra”, visite a “Tavolozze d'autore” al centro culturale San Gaetano

La mostra Tavolozze d’Autore. L’alchimia del colore da De Chirico ai contemporanei, allestita al centro culturale San Gaetano fino al 18 febbraio, offre una serie di eventi durante le feste natalizie dedicati alle famiglie e non solo.

Gli eventi, curati da Cultour Active sono pensati per regalare momenti di svago e di cultura nel contesto di una mostra unica, promossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Padova con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e che racconta l’arte del Novecento attraverso una collezione di tavolozze originali di alcuni dei più grandi pittori dell’epoca.

PROSSIMI EVENTI

26 dicembre, 30 dicembre, 6 gennaio, 7 gennaio

ore 16

Visita guidata interattiva

Un modo diverso per visitare una mostra! Lasciatevi guidare dagli storici dell’arte di Cultour Active che sapranno far rivivere le opere dei grandi artisti del Novecento.

I protagonisti sarete voi!

27 dicembre

ore 15.30

Nonni e nipoti in mostra

Un modo divertente che vede uniti nonni e nipoti per conoscere colori, segni e forme dell’arte del Novecento.

Un’esperienza non una semplice visita, un gioco per grandi e piccini!

29 dicembre

ore 16

Le famiglie si mettono in gioco!

Una caccia al tesoro “speciale” in cui si dovranno riconoscere le opere esposte partendo dai particolari delle stesse o da indizi che necessitano di risposte “familiari”.

Al termine un premio per la famiglia vincitrice e un gadget per tutti i partecipanti.

INFORMAZIONI

Assessorato alla Cultura - Servizio Mostre

049.8204529

donolatol@comune.padova.it

Cultour Active

0422.583654

www.cultouractive.com

info@cultouractive.com

