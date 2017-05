Il taxi dei "supereroi" al chiostro del MUSME

Sabato 13 maggio dalle 11 alle 13, nell'ambito degli incontri dei Giovani della Pace organizzati dal Sermig di Torino a Padova, il chiostro del MUSME ospita Caterina Bellandi, la fata di Milano 25 il taxi dei Supereroi da e per l'ospedale pediatrico di Firenze.

Caterina e "Milano 25" arrivano a Padova per testimoniare una storia d'amore e di speranza.

Intervistata dai ragazzi della Croce Verde di Padova, Zia Caterina racconterà la sua incredibile e bellissima storia di vita e d'amore nell'ambito di "Dialogo in città", il format voluto dai Giovani della Pace per sviluppare momenti di condivisione con persone che hanno testimonianze positive da raccontare.

Per diversi anni, Caterina ha lavorato in un ufficio a Prato, la città dove viveva con il suo compagno Stefano, taxista. Nell'agosto del 2001 Stefano muore e lascia in eredità a Caterina il suo taxi "Milano 25'", e un lavoro che lui riteneva "sociale".

Caterina lascia l'ufficio e raccoglie il testimone, prende la guida di quel taxi e in breve lo trasforma in un motore d'amore effettuando corse gratuite da e per l'ospedale pediatrico a favore dei familiari e dei bambini malati.

Quelli che Caterina chiama i supereroi e che lei fa dipingere sul suo taxi. Quei bambini diventano personaggi da fumetto, disegnati da Karin Engman.

Ognuno di loro ha il proprio particolare "superpotere", tutti hanno quello di dare una lezione di vita.