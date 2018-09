Tear for Fears live alla Kioene Arena

Rule the World Tour: i Tears For Fears live a Padova

Quando

Tear for Fears live

domenica 24 febbraio 2019, ore 21.30

Kioene Arena - Padova

Rule the World Tour: i Tears For Fears live a Padova

Il ritorno con un nuovo album di inediti è un momento importante per la carriera della band.

Biglietti da mercoledì 12 settembre su zedlive.com e il circuito Fastickets.

Dettagli

I Tears for Fears saranno in concerto a Padova domenica 24 febbraio 2019, ore 21.30 alla Kioene Arena, in una delle due uniche date italiane del tour “Rule the World”. Un ritorno annunciato e atteso per il duo britannico che fu simbolo, tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90, di una grande rinascita pop, che unì elettronica e acustica, testi ricercati e melodie facili.

Il repertorio dei Tears for Fears è un dei più raffinati del grande decennio del pop e Roland Orzabal e Curt Smith si sono dimostrati capaci, con le loro contaminazioni, di superare i decenni. Il mix di elettronica e strumenti “veri” (la chitarra di Orzabal) sarà il marchio di fabbrica dei Tears For Fears, per un risultato che è pop nel senso più nobile del termine e che li ha resi protagonisti di numerose colonne sonore.

Solo due le date in Italia, a Milano e a Padova, per farci ascoltare, oltre ai classici di repertorio come Sowing the Seeds of Love, Shout, The Working Hour, Everybody Wants to Rule the World, Head Over Heel, anche i nuovi brani tratti dal loro ultimo disco.

Ancora una volta Padova si conferma come città della musica dal vivo, con un calendario di eventi di livello internazionale: i biglietti per il concerto di Padova saranno in vendita da mercoledì 12 settembre su zedlive.com, fastickets.it, presso i punti vendita Fastickets e presso le biglietterie del Gran Teatro Geox di Padova e del Gran Teatro Morato di Brescia, e in tutti i punti vendita autorizzati. Per informazioni sulla data di Padova: www.zedlive.com.

Info web

https://www.zedlive.com/rule-the-world-tour-i-tears-for-fears-a-padova-a-febbraio-2019/