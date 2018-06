TeatrAntico, "Le fenicie di Euripide" all'area archeologica di Montegrotto Terme

Torna per il terzo anno consecutivo la manifestazione TeatrAntico, realizzata in collaborazione con il liceo Tito Livio di Padova e in programma domenica 10 giugno alle 19.30, quando al complesso termale romano di via Scavi a Montegrotto Terme andrà in scena la tragedia del potere "Le fenicie di Euripide".

Informazioni

Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti

Associazione Lapis: 389.0235910