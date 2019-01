“Omertà”, spettacolo per Teatri...Amo ad Albignasego

Soddisfatti per i buoni risultati di critica e di pubblico delle precedenti edizioni e auspicando di ritrovarvi numerosi anche quest’anno siamo lieti di proporre questa 15a edizione della rassegna “Teatri…amo”, Memorial “Marilena Loteni”, curata dall’Associazione C’era…C’e’, con una offerta di spettacoli molto ampia e articolata per soddisfare in modo sempre più completo il nostro affezionato pubblico!

Venerdì 1 febbraio

ore 20.30

il Gruppo Teatro

“Barabao Teatro” di Piove di Sacco (PD)

presenta

“Omertà”

Spettacolo di teatro civile di Ivan Di Noia

Regia: Romina Ranzato

Lo spettacolo

Omertà è un racconto, un viaggio attraverso l’intreccio di storie così incredibili da non poter sembrare vere, pur essendolo: 4 vite: Giovanni Falcone, giudice di Palermo ha, come obiettivo di vita, colpire il cuore, l’onore e le tasche di chi tiene sotto scacco la Sicilia e l’Italia intera. Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, facente parte della Mafia perdente, che chiede di poter parlare proprio con il giudice per vendicare la morte dei suoi familiari. Parlando, permette a Falcone e al Pool Antimafia di poter istruire il Maxiprocesso alla Mafia. 19 ergastoli, 342 condanne e 2665 anni di carcere. Il più grande processo penale mai celebrato al mondo. Michele Greco, detto il Papa, con le sue dichiarazioni e auguri di pace che rivolge alla Corte… Totò Riina con la sua “fame” di arrivare, di comandare, di combattere tutti coloro che tentano di fermare la sua ascesa… 4 personaggi, che affrontano, percorrono e sviluppano la loro esistenza nella quale il confine dall’essere vittime o carnefici è molto sottile.

Dove

Palazzetto polivalente “Fantino Cocco” - Via Pirandello, 2 ad Albignasego.

Biglietti

Biglietto euro 7 - Ingresso gratuito fino a 12 anni

Prevendita:

Palazzetto Polivalente dalle 19.30 alle 20.55 del giorno dello spettacolo

Parafarmacia Mandriola, Dott.ssa Elena Plescia

Via Don Milani, 20 - Albignasego (PD) - Tel. 049 8808953

Abbonamenti per 5 spettacoli euro 30 con posto prenotato

Info e prenotazioni dopo le ore 14

328 2192332 Fiorenzo • soleluna.solidale@libero.it

