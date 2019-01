“Ancora sei ore”, spettacolo per Teatri...Amo ad Albignasego

Soddisfatti per i buoni risultati di critica e di pubblico delle precedenti edizioni e auspicando di ritrovarvi numerosi anche quest’anno siamo lieti di proporre questa 15a edizione della rassegna “Teatri…amo”, Memorial “Marilena Loteni”, curata dall’Associazione C’era…C’e’, con una offerta di spettacoli molto ampia e articolata per soddisfare in modo sempre più completo il nostro affezionato pubblico!

Sabato 16 marzo

ore 21

La Compagnia Teatrale

“Amici del Teatro di Pianiga” di Pianiga (VE)

presenta

“Ancora sei ore”

Commedia brillante in due atti + epilogo

di Davide Stefanato

Regia: Davide Stefanato

La commedia

Antonio, burbero contadino della provincia padovana, vive gli ultimi anni della sua vecchiaia in compagnia della sua badante emiliana Lorella che lo accudisce con cura, no-nostante i continui battibecchi. Tutti i parenti aspettano la sua dipartita per spartirsi l’eredità che consiste in una bella casa lasciata dai genitori in custodia ad Antonio. Una volta raggiunto l’aldilà, Antonio accetta un’allettante proposta ri-cevuta da Dio in persona: avere la possibilità di scendere sulla Terra per altre sei ore, per dirimere le questioni nate fra i parenti per accaparrarsi la casa in eredità. Da qui una serie di tragicomiche scene in cui i vari personaggi coinvolti scoprono il loro vero lato negativo, si tolgono la maschera inconsapevolmente, complice un artificio divino che An-tonio manovra alla perfezione impossessandosi della loro anima... il finale a sorpresa è davvero inaspettato.

Ingresso euro 7 maggiori di 12 anni

Dove

Palazzetto polivalente “Fantino Cocco” - Via Pirandello, 2 ad Albignasego.

L’organizzazione non risponde di eventuali variazioni di programma che si rendessero necessarie per cause indipendenti dalla propria volontà

Biglietti

Biglietto euro 7 - Ingresso gratuito fino a 12 anni

Prevendita:

Palazzetto Polivalente dalle 19.30 alle 20.55 del giorno dello spettacolo

Parafarmacia Mandriola, Dott.ssa Elena Plescia

Via Don Milani, 20 - Albignasego (PD) - Tel. 049 8808953

Abbonamenti per 5 spettacoli euro 30 con posto prenotato

Info e prenotazioni dopo le ore 14

328 2192332 Fiorenzo • soleluna.solidale@libero.it

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Rassegna organizzata da

Associazione Culturale di Animazione Teatrale

Via Roncon, 57

Albignasego (PD)

Cell. 328 2192332 - Fax 049.8719284

Mail: soleluna.solidale@libero.it

www.cerace.altervista.org

Facebook: c’era c’è associazione