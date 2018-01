“Sotto a chi tocca”, spettacolo di teatro dialettale per Teatri...Amo ad Albignasego

Da gennaio a marzo al palazzetto polivalente di Albignasego si svolge la 14esima edizione della rassegna di teatro dialettale Teatri...Amo e Premio Pio Enea degli Obizzi - memorial Marilena Loteni.

LO SPETTACOLO

Compagnia teatrale Amici del Teatro Veneto di Cartura

"Sotto a chi tocca"

Spettacolo in tre atti brillanti in lingua veneta

di L. Orengo

regia: Bianca Zuin

Due scapoli e un separato vengono convocati in comune a causa di un’eredità piuttosto cospicua proveniente da uno zio dall’America. L’arrivo di tanti soldi sconvolge il tranquillo menage dei tre uomini, ai quali in molti si apprestano a dare consigli e non solo a parole, apposta per entrare in possesso di questa eredità.

Il tutto diventa una gara a chi arriva primo. Chi sarà il for­tunato?

PROSSIMI SPETTACOLI

Sabato 17 febbraio, ore 21

SOTTO A CHI TOCCA

Domenica 18 febbraio, ore 15.30

LE INDAGINI DEL COMMISSARIO MONTALPIANO

Sabato 3 marzo, ore 21

NEMICI COME PRIMA

Sabato 17 marzo, ore 21

CHI LA FA L’ASPETTI

Domenica 18 marzo, ore 15.30

DE ANDRÉ, UNA STORIA UNA CANZONE

BIGLIETTI

Abbonamento per tre spettacoli: 18 euro

Biglietto singolo 7 euro, gratuito under12

*Alcuni spettacoli sono a ingresso gratuito

Prevendite: dalle ore 19.30 alle 20.55 del giorno dello spettacolo

INFORMAZIONI

328.2192332 (Fiorenzo)