“Kong - L’ottava meraviglia del mondo”, spettacolo per Teatri...Amo ad Albignasego

Soddisfatti per i buoni risultati di critica e di pubblico delle precedenti edizioni e auspicando di ritrovarvi numerosi anche quest’anno siamo lieti di proporre questa 15a edizione della rassegna “Teatri…amo”, Memorial “Marilena Loteni”, curata dall’Associazione C’era…C’e’, con una offerta di spettacoli molto ampia e articolata per soddisfare in modo sempre più completo il nostro affezionato pubblico!

Scopri tutti gli apputamenti della rassegna

Domenica 17 febbraio

ore 15.30

Ia Compagnia

“Barabao Teatro”

di Piove di Sacco (PD)

presenta

“Kong - L’Ottava meraviglia del Mondo”

di e con: Mirco Trevisan e Ivan Di Nola

Scarica il depliant della rassegna

Lo spettacolo

Un enorme gorilla conduce due attori all’emozionante storia di un incontro che accompagna una crescita.

Lo spettacolo è dedicato al grande gioco del “Facciamo finta che” in un luogo di misteri impolverati, dove tutto può divenire vivo e sede di fantastiche avventure.

Buon viaggio quindi ai due esploratori che trasformano lo scimmione: giocano con lui, lo vestono di aspettative come due genitori che vorrebbero che loro figlio fosse il migliore. Gli fanno vivere avventure folli ed esilaranti fino ad accompagnarlo alla vetta del grattacielo più alto di New York, mentre tutt’attorno sfrecciano aerei che sparano all’impazzata.

Attraverso l’uso di musica e rumoristica dal vivo, giochi clowneschi e una delirante drammaturgia lo spettacolo vi catturerà e vi emozionerà!

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Dove

Palazzetto polivalente “Fantino Cocco” - Via Pirandello, 2 ad Albignasego.

L’organizzazione non risponde di eventuali variazioni di programma che si rendessero necessarie per cause indipendenti dalla propria volontà

Biglietti

Biglietto euro 7 - Ingresso gratuito fino a 12 anni

Prevendita:

Palazzetto Polivalente dalle 19.30 alle 20.55 del giorno dello spettacolo

Parafarmacia Mandriola, Dott.ssa Elena Plescia

Via Don Milani, 20 - Albignasego (PD) - Tel. 049 8808953

Abbonamenti per 5 spettacoli euro 30 con posto prenotato

Info e prenotazioni dopo le ore 14

328 2192332 Fiorenzo • soleluna.solidale@libero.it

Rassegna organizzata da

Associazione Culturale di Animazione Teatrale

Via Roncon, 57

Albignasego (PD)

Cell. 328 2192332 - Fax 049.8719284

Mail: soleluna.solidale@libero.it

www.cerace.altervista.org

Facebook: c’era c’è associazione