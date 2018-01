“Chi la fa l'aspetti”, spettacolo di teatro dialettale per Teatri...Amo ad Albignasego

Da gennaio a marzo al palazzetto polivalente di Albignasego si svolge la 14esima edizione della rassegna di teatro dialettale Teatri...Amo e Premio Pio Enea degli Obizzi - memorial Marilena Loteni.

LO SPETTACOLO

Compagnia teatrale La Malcontenta di Malcontenta

"Chi la fa, l’aspetti"

commedia brillante in due atti di Ivan Di Noia

regia: Ivan Di Noia

Quando, in una piccola pensione di montagna, si assiste all’organizzazione dell’apertura stagionale, di certo non ci si aspetta che dipendenti esuberanti, ospiti pettegoli, co­lonnelli severi, nipoti sottomesse, convalescenti depressi, scommettitrici incallite e personaggi televisivi in incognito, possano trasformare quel soggiorno di vacanza, in un intri­cato e continuo susseguirsi di gag, di risate e di paradossi. La padrona Loredana e sua figlia Matilde, vi danno il ben­venuto, ma vi ricordano che... “Chi la fa, l’aspetti”!

BIGLIETTI

Abbonamento per tre spettacoli: 18 euro

Biglietto singolo 7 euro, gratuito under12

*Alcuni spettacoli sono a ingresso gratuito

Prevendite: dalle ore 19.30 alle 20.55 del giorno dello spettacolo

INFORMAZIONI

328.2192332 (Fiorenzo)