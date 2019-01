“Viaggio nella musica d’autore”, concerto per Teatri...Amo ad Albignasego

Soddisfatti per i buoni risultati di critica e di pubblico delle precedenti edizioni e auspicando di ritrovarvi numerosi anche quest’anno siamo lieti di proporre questa 15a edizione della rassegna “Teatri…amo”, Memorial “Marilena Loteni”, curata dall’Associazione C’era…C’e’, con una offerta di spettacoli molto ampia e articolata per soddisfare in modo sempre più completo il nostro affezionato pubblico!

Scopri tutti gli apputamenti della rassegna

Domenica 17 marzo

ore 15.30

L’Associazione di Promozione Sociale

“Musica E...” di Albignasego (PD)

in

Concerto 2019

“Viaggio nella Musica d’Autore”

Scarica il depliant della rassegna

Dettagli

Per riscoprire la contemporaneità di un recente passato.

Direzione: Nicola Breschigliaro

Un viaggio nella musica tra autori antichi e moderni articolato tra musiche, canti, balli, proiezioni e narrazioni

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Dove

Palazzetto polivalente “Fantino Cocco” - Via Pirandello, 2 ad Albignasego.

L’organizzazione non risponde di eventuali variazioni di programma che si rendessero necessarie per cause indipendenti dalla propria volontà

Biglietti

Biglietto euro 7 - Ingresso gratuito fino a 12 anni

Prevendita:

Palazzetto Polivalente dalle 19.30 alle 20.55 del giorno dello spettacolo

Parafarmacia Mandriola, Dott.ssa Elena Plescia

Via Don Milani, 20 - Albignasego (PD) - Tel. 049 8808953

Abbonamenti per 5 spettacoli euro 30 con posto prenotato

Info e prenotazioni dopo le ore 14

328 2192332 Fiorenzo • soleluna.solidale@libero.it

