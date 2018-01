“Le indagini del commissario Montalpiano”, spettacolo per Teatri...Amo ad Albignasego

Da gennaio a marzo al palazzetto polivalente di Albignasego si svolge la 14esima edizione della rassegna di teatro dialettale Teatri...Amo e Premio Pio Enea degli Obizzi - memorial Marilena Loteni.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA

LO SPETTACOLO

Gruppo teatrale Porto Allegro di Padova

"Le indagini del Commissario Montalpiano"

allegra commedia per famiglie

regia: Laura Masiero

Il Commissario Montalpiano è appena stato trasferito per meriti. La nuova sede è presso un piccolo e sperduto paesino della pedemontana, dove l’unica cosa elettrizzante sembrano essere i fervidi preparativi per la festa d’estate. Il Commissario sembra destinato ad un lungo periodo di noia e inattività quando, invece, ecco che accade il furto di un prezioso quadro della collezione della Contessa Ottavia Vittoria Gualtieri dé Bruttoforte, per l’esattezza il ritratto del Principino Gualtiero Gualtieri dé Bruttoforte, suo avo.

Il Commissario apre quindi le indagini ma è tempo di vacanze e il suo vice, nonché collaboratore, è ancora in ferie. Il Commissario, però, saprà avvalersi dell’aiuto dei suoi compaesani nonché dello stesso pubblico, che interverrà, quando chiamato, ad interagire nelle indagini fino alla soluzione finale del caso.

SCARICA IL VOLANTINO CON I DETTAGLI

PROSSIMI SPETTACOLI

Domenica 18 febbraio, ore 15.30

LE INDAGINI DEL COMMISSARIO MONTALPIANO

Sabato 3 marzo, ore 21

NEMICI COME PRIMA

Sabato 17 marzo, ore 21

CHI LA FA L’ASPETTI

Domenica 18 marzo, ore 15.30

DE ANDRÉ, UNA STORIA UNA CANZONE

BIGLIETTI

Abbonamento per tre spettacoli: 18 euro

Biglietto singolo 7 euro, gratuito under12

*Alcuni spettacoli sono a ingresso gratuito

Prevendite: dalle ore 19.30 alle 20.55 del giorno dello spettacolo

INFORMAZIONI

328.2192332 (Fiorenzo)