“Nemici come prima”, spettacolo di teatro dialettale per Teatri...Amo ad Albignasego

Da gennaio a marzo al palazzetto polivalente di Albignasego si svolge la 14esima edizione della rassegna di teatro dialettale Teatri...Amo e Premio Pio Enea degli Obizzi - memorial Marilena Loteni.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA

LO SPETTACOLO

Compagnia teatrale TrentAmicidellArte di Villatora

"Nemici come prima"

commedia brillante in due atti + epilogo

di Gianni Clementi

regia: Gianni Rossi

La scena si svolge nella sala d’attesa del reparto di terapia intensiva di un ospedale dove viene ricoverato, in condi­zioni gravi, il ricco proprietario di una catena di macellerie. Al suo capezzale accorrono la figlia con il marito, galoppi­no a vita del tirannico suocero.

Mentre la coppia tenta di accedere al reparto per visitare l’anziano, giunge anche l’altra figlia, anima libera in giro per il mondo alla ricerca di se stessa. Nell’attesa che si evolva la situazione del congiunto, nel confuso scambio di notizie ricevute da un infermiere di­staccato e invadente, emergono le loro diverse personalità, lo spasmodico desiderio di ereditare, che cancella ogni pu­dore, falso rigore esistenziale, finto attaccamento maritale.

In un concitato scambio di battute, spunta in ospedale la giovane badante rumena del vecchio, abituata a combatte­re con le sue armi una sorta di lotta per la sopravvivenza.

I quattro discutono incivilmente e fraternamente sulla scia di buoni propositi e piccole miserie: stereotipi di egoismo e meschinità dell’animo umano. Si ride dall’inizio all’imprevedibile finale. Ma è un riso ama­ro, scoppiettante e involontariamente comico.

SCARICA IL VOLANTINO CON I DETTAGLI

PROSSIMI SPETTACOLI

Sabato 3 marzo, ore 21

NEMICI COME PRIMA

Sabato 17 marzo, ore 21

CHI LA FA L’ASPETTI

Domenica 18 marzo, ore 15.30

DE ANDRÉ, UNA STORIA UNA CANZONE

BIGLIETTI

Abbonamento per tre spettacoli: 18 euro

Biglietto singolo 7 euro, gratuito under12

*Alcuni spettacoli sono a ingresso gratuito

Prevendite: dalle ore 19.30 alle 20.55 del giorno dello spettacolo

INFORMAZIONI

328.2192332 (Fiorenzo)