"Il Teatrino delle Meraviglie", spettacolo della compagnia Ruzzante al Piccolo Teatro

Il primo spettacolo della Stagione 2017/2018 della Compagnia Teatrale Universitaria Beolco Ruzzante è "Il Teatrino delle Meraviglie" di Cervantes.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 22 dicembre alle ore 20.45 al teatro polivalente Don Bosco di Padova.

SINOSSI

Federico Fellini diceva sempre che "Nulla si sa tutto s'immagina".

Probabilmente aveva intuito che il processo di fantastificazione di storie e personaggi muove pulsioni, emozioni, sentimenti che rendono l'immaginazione la cosa più vera a cui aggrapparsi. Dunque, in teatro, come si fa a far immaginare totalmente ex novo una storia, a far credere a un pubblico che ciò a cui assiste sia meraviglioso?

"Il Teatrino delle Meraviglie" è un testo del Seicento dall'autore del Don Chischiotte, Cervantes, riadattato insieme a Cecilia Molesini per la compagnia Beolco Ruzzante, che porta in scena in una chiave inedita, fresca, dissacrante e sorprendente una commedia che gioca sulle remore e sulle immaginazioni più recondite di ognuno, spogliandoci di ogni blocco e struttura che la società impone, destabilizzando il bigottismo populista e i luoghi comuni.

Ma, come avviene per la messa in scena, chi sarà disposto a lasciarsi andare e vedere le meraviglie che accadranno?

regia: Filippo Biondi e Cecilia Molesini

con: Adriana Buffa, Alina Mirosnicenco, Carlo Bozzolan, Elena Guarise, Elisabetta Trevellin, Emanuele Contin, Federico Bozzolan, Federico Costa, Giuditta Carraro, Luca Semenzato, Maddalena Bruno

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

L'evento è a ingresso gratuito, ma per motivi organizzativi è richiesta la registrazione al link: https://teatrino-ruzzante.eventbrite.it

Iniziativa finanziata con il contributo dell'Università di Padova sui fondi della Legge 3.8.1985 n.429