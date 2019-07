“Boeing Boeing”, teatro all’aperto a Montegrotto

Le avventure amorose di un uomo d’affari che si destreggia fra tre hostess di volo di tre compagnie aeree diverse. Con l’aiuto di Bertha, la sua scontrosa governante, gestisce perfettamente il meccanismo, basato su arrivi e partenze, ma non tutte le ciambelle riescono col buco...

Giovedì 18 luglio alle 21 in piazza Carmignoto a Montegrotto Terme va in scena la commedia brillante di Marc Camoletti, rappresentata ben 18 mila volte in tutto il mondo.

Scarica il depliant con tutti gli eventi estivi a Montegrotto

È il primo appuntamento di teatro all’aperto della rassegna Montegrotto Estate organizzata dagli assessorati agli Eventi Turistici e alla Cultura di Montegrotto Terme.

In breve

Montegrotto estate

giovedì 18 luglio, ore 21

Teatro all’aperto in piazza Carmignoto

“Boeing Boeing” con TrentAmicidellArte

Per informazioni: Comune di Montegrotto, settore Cultura e Turismo, tel. 049 8928782; IAT, viale Stazione, 60 tel 0497952278

Gallery