"Zoé. Il principio della vita", teatro all’aperto a Montegrotto

Uno spettacolo di teatro di strada dalle immagini poetiche e suggestive che ha come tema il rapporto tra Uomo e Natura e fa uso di giochi di luce, trampoli, effetti pirotecnici e fuoco vivo. È “Zoè. Il principio della vita” che la compagnia Piccolo Nuovo Teatro metterà in scena in piazza Carmignoto, a ingresso libero, sabato 3 agosto alle 21 nell’ambito della rassegna Montegrotto Estate organizzata dall’amministrazione comunale sampietrina, assessorati alla Cultura e agli Eventi turistici.

Sullo scenario di una foresta stilizzata il tutto si apre con l’arrivo degli elfi, bizzarri personaggi che portano in scena il grande albero della vita (alto circa 4 metri) dal quale nascerà la protagonista, Persefone. Un susseguirsi di scene incalzanti e di grande impatto realizza atmosfere dalle tinte forti e vivaci. Zoé è un vero e proprio inno alla Vita, alla Natura e all’Amore, capace di trasportare il pubblico in ambientazioni oniriche e surreali.Madre Natura si racconta in una suggestiva scenografia tridimensionale, in un susseguirsi di scene incalzanti che trasportano lo spettatore in atmosfere dalle tinte forti e vivaci. Lo spettacolo si ispira al mito di Proserpina, la ninfa figlia della madre terra e, attraverso il mito, racconta il rapporto uomo/natura. Un inno alla vita, alla natura e all’amore.

Montegrotto estate - Teatro all’aperto

​Sabato 3 agosto, ore 21

Piazza Carmignoto

Zoé. Il principio della vita

Piccolo Nuovo Teatro

Per informazioni: Comune di Montegrotto, settore Cultura e Turismo, Tel. 049 8928782; IAT, viale Stazione, 60 tel. 0497952278

