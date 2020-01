Stück 9828 - Percorso di teatro danza all'Ex caserma missilistica di Vigodarzere

Percorso itinerante di teatro danza per il Giorno della Memoria. Coreografie di Elena Bottaretto e Patrick Duncan. Drammaturgia e regia di Barbara Ammanati. Dialoghi tratti da componimenti poetici di Wislawa Szymborska

"Mein Herr, ich zählte von mir, daß es 200 Stücke ist."

(Signore, ho contato che da me sono 200 pezzi) Era la frase con cui si terminava l'appello nei campi nazisti, oppure 1.000 o 10.000 secondo la grandezza del campo. Sempre “pezzi“ però – non prigionieri, tanto meno persone. (G. La Rosa, Il tempo la storia.)

Pezzi con dei numeri, senza più nome, senza corpi, memoria, identità. Disabituarsi a se stessi e diventare una cifra da ricordare per sopravvivere. La rammemorazione della Shoà è sostanzialmente l'impegno a ritrovare i nomi di tutti, ridare umanità a chi è stato obbligato a disfarsene.

Elena Loewenthal, scrittrice e studiosa di ebraismo, ci indica una strada per ricordare e non semplicemente commemorare delle morti:

Dobbiamo riconoscere che non è una storia altrui cui si rende omaggio, ma la propria che si ricorda per quello che è. Anche se è orribile. La storia è di chi la fa, di chi la vede, di chi c'è e viene dopo chi c'era, non solo di chi per quella storia non c'è più.

Un percorso di tre stanze, segnato da delle X rosse per ognuno, per avere uno spazio in questa storia, per esserci, noi e voi.

Dove

Ex caserma missilistica, Via Roma 23, Vigodarzere (PD)

Quando

Sabato 25 - alle 19.30 e alle 20.45

Domenica 26 - alle 18 e alle 19.30

Lunedì 27 alle 20

Durata 1 ora, itinerante, per max 50/60 spettatori.

Ingresso

Entrata gratuita con prenotazione obbligatoria a cultura@vigodarzerenet.it (consigliato)

Tel: 049 8888313

Attenzione: per la prenotazione, alla mail con oggetto “prenotazione Stuck” si prega di fornire nome, cognome, contatto telefonico, comune di provenienza, giorno e orario interessato. Per esigenze tecniche, è estremamente necessaria la puntualità: i ritardatari non saranno ammessi.

Si suggerisce di vestirsi con abbigliamento pesante

Coreografie di Elena Bottaretto e Patrick Duncan

Drammaturgia e regia di Barbara Ammanati

Dialoghi tratti da componimenti poetici di Wislawa Szymborska

Attori e danzatori di Stück 9828 sono:

Alessandra Gobbato, Alessio Lazzaro, Barbara Ammanati, Federico Valerio, Francesco Baraldo, Giulia Parisi Di Gangi, Lisa Romanato, Giada Simone, Elena Pavan, Valeria Capuano, Alberto Schiavon, Anna Sorarù, Francesco Destro, Niccolò Mariconda, Marina Migliorini, Isabella Checchin, Claudia Tessari, Roberto Ceccato, Silvia Luise.

Figuranti: Bruna Carraro, Paolo Landini, Silvia Ramaciotti.

Audio/luci: Bdx Sound Products.

Chi siamo:

foto da STÜCK 9828 (2018)

Nata sotto la direzione artistica di Patrick Duncan ed Elena Bottaretto, è una compagnia che dal 2015 spazia dal teatro-danza alla performance. Costituita da giovani danzatori e attori, da tempo apprezzata nell’ambito di rassegne e concorsi internazionali di danza, la D.D.T si è di recente rinnovata in un “progetto aperto” alla partecipazione di ideatori e interpreti che variano a seconda delle produzioni.

Cosa distingue DDT? L’ideazione, anche su commissione, di performances in spazi non convenzionali o luoghi dalle caratteristiche eccezionali, quali ad esempio siti abbandonati, musei, spazi naturali e archeologici. Il risultato del nostro lavoro? La possibilità di conferire a ogni spettacolo, pur nelle sue eventuali repliche, unicità e originalità.

