“La storia di Pinocchio” al teatro dei Filodrammatici di Este

Torna anche quest’anno la proposta teatrale del comune di Este (Comune di Este - ARTEVEN - Teatro Stabile del Veneto) interamente dedicata al pubblico delle famiglie.

Quattro titoli in programma la domenica pomeriggio, per far scoprire a grandi e piccini la magia del teatro.

18 FEBBRAIO - Comp. Alberto De Bastiani: “La storia di Pinocchio” (dai 4 anni)

Pinocchio, come ogni bambino, è altro: è quel tanto di più che dobbiamo scoprire dentro di noi per essere ciò che davvero siamo: unici.

Compagnia Alberto de Bastiani

LA STORIA DI PINOCCHIO

Teatro d’attore consigliato a partire dai 4 anni

Con pochi oggetti, tutti di legno, un piccolo teatro dei burattini e qualche pupazzo, un solo attore racconta e dà voce a questa storia. Pinocchio nel suo andare incontrerà tanti personaggi fantastici, tante voci. Ad ognuna di loro Pinocchio regalerà un po' della sua vita, un sogno, una speranza, una bugia. Voci che lo guideranno o lo aiuteranno a perdersi per poi ritrovarsi in quel movimento che segna l'esperienza del crescere, dove se si ascolta con attenzione e si guarda bene, non manca la poesia. La testa e il cuore di Pinocchio sono solo apparentemente di legno: in realtà sono una testa pensante e un cuore che...sa emozionarsi ed amare, temere e aver coraggio. Ma questo lo deve scoprire da solo cercando la sua strada. Pinocchio, come ogni bambino, è altro: è quel tanto di più che dobbiamo scoprire dentro di noi per essere ciò che davvero siamo: unici.

4 MARZO - Comp. Pantakin CircoTeatro: "Fragile". Duo poeticomico (dai 6 anni)

Fragile è una storia di scatole. Il nostro mestiere è quello di metterci in gioco, di giocare per scoprire, di stupirci… e stupire...

Per maggiori informazioni, clicca qui e qui.

BIGLIETTO UNICO euro 3

INIZIO SPETTACOLI ORE 16

Vendita presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (tel. 348\7221972).

Info: Settore Cultura del Comune - 0429 617573/4/6 cultura@comune.este.pd.it

Ufficio IAT - 0429 600462 iat@comune.este.pd.it

