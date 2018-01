“Biancaneve” al teatro dei Filodrammatici di Este

Torna anche quest’anno la proposta teatrale del comune di Este (Comune di Este - ARTEVEN - Teatro Stabile del Veneto) interamente dedicata al pubblico delle famiglie.

SCARICA IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

Quattro titoli in programma la domenica pomeriggio, per far scoprire a grandi e piccini la magia del teatro.

SCOPRI TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA “TEATRO PER FAMIGLIE”

21 GENNAIO - Comp. La Baracca: “Biancaneve” (dai 4 anni)

Cosa succederebbe se una compagnia teatrale non riuscisse ad arrivare in tempo a teatro per fare lo spettacolo? Sarebbe un vero problema spiegarlo al pubblico… a suon di rock e risate.

DETTAGLI

La Baracca - Testoni Ragazzi

BIANCANEVE

di Bruno Cappagli e Fabio Galanti

con Andrea Aristidi, Bruno Cappagli

e Fabio Galanti

voce narrante di Giovanni Boccomino

regia di Bruno Cappagli

spettacolo di teatro d’attore consigliato a partire dai 4 anni

Cosa succederebbe se una Compagnia non riuscisse ad arrivare in tempo a Teatro per fare lo spettacolo? Sarebbe un vero problema. Ma il direttore del teatro potrebbe avere un’idea geniale: chiedere a qualcun altro di recitare. A chi chiedere di raccontare Biancaneve? Ma a chi da anni monta le scene di questo spettacolo!

Così i due tecnici, abituati a stare dietro le quinte, improvvisandosi attori si ritrovano in scena a interpretare la classica fiaba. Nonostante il timore iniziale scopriranno il piacere di indossare i panni dei vari personaggi per vivere l’immaginario fantastico del racconto.

4 FEBBRAIO - Comp.Tanti Cosi Progetti/Accademia Perduta: “La gallinella rossa” (dai 3 anni)

Un giorno una gallinella trovò dei chicchi di grano e le venne un’idea… una favola per i bimbi che vogliono scoprire che occorre impegno per realizzare qualcosa di più grande del proprio interesse personale.

18 FEBBRAIO - Comp. Alberto De Bastiani: “La storia di Pinocchio” (dai 4 anni)

Pinocchio, come ogni bambino, è altro: è quel tanto di più che dobbiamo scoprire dentro di noi per essere ciò che davvero siamo: unici.

4 MARZO - Comp. Pantakin CircoTeatro: "Fragile". Duo poeticomico (dai 6 anni)

Fragile è una storia di scatole. Il nostro mestiere è quello di metterci in gioco, di giocare per scoprire, di stupirci… e stupire...

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni, clicca qui e qui.

BIGLIETTO UNICO euro 3

INIZIO SPETTACOLI ORE 16

Vendita presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (tel. 348\7221972).

Info: Settore Cultura del Comune - 0429 617573/4/6 cultura@comune.este.pd.it

Ufficio IAT - 0429 600462 iat@comune.este.pd.it

