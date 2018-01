“La gallinella rossa” al teatro dei Filodrammatici di Este

Torna anche quest’anno la proposta teatrale del comune di Este (Comune di Este - ARTEVEN - Teatro Stabile del Veneto) interamente dedicata al pubblico delle famiglie.

Quattro titoli in programma la domenica pomeriggio, per far scoprire a grandi e piccini la magia del teatro.

4 FEBBRAIO - Comp.Tanti Cosi Progetti/Accademia Perduta: “La gallinella rossa” (dai 3 anni)

Un giorno una gallinella trovò dei chicchi di grano e le venne un’idea… una favola per i bimbi che vogliono scoprire che occorre impegno per realizzare qualcosa di più grande del proprio interesse personale.

LA GALLINELLA ROSSA

testo Danilo Conti e Antonella Piroli

con Danilo Conti

Teatro d'attore e pupazzi consigliato a partire dai 3 anni

C’era una volta una gallinella rossa che viveva in una fattoria con i suoi pulcini. Un giorno razzolanva alla ricerca di cibo, quando trovò dei chicchi di grano e così le venne in mente un’idea…La gallinella rossa è una storia di collaborazione, amicizia, tenacia, etica del lavoro, e iniziativa personale. Ognuno deve fare la sua parte se vuole godere dei frutti, fare la propria parte significa rinunciare all'egoismo e unire le forze per realizzare qualcosa di più grande del proprio interesse personale.

18 FEBBRAIO - Comp. Alberto De Bastiani: “La storia di Pinocchio” (dai 4 anni)

Pinocchio, come ogni bambino, è altro: è quel tanto di più che dobbiamo scoprire dentro di noi per essere ciò che davvero siamo: unici.

4 MARZO - Comp. Pantakin CircoTeatro: "Fragile". Duo poeticomico (dai 6 anni)

Fragile è una storia di scatole. Il nostro mestiere è quello di metterci in gioco, di giocare per scoprire, di stupirci… e stupire...

Per maggiori informazioni, clicca qui e qui.

BIGLIETTO UNICO euro 3

INIZIO SPETTACOLI ORE 16

Vendita presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (tel. 348\7221972).

Info: Settore Cultura del Comune - 0429 617573/4/6 cultura@comune.este.pd.it

Ufficio IAT - 0429 600462 iat@comune.este.pd.it

