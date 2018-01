“Fragile” duo poeticomico al teatro dei Filodrammatici di Este

Torna anche quest’anno la proposta teatrale del comune di Este (Comune di Este - ARTEVEN - Teatro Stabile del Veneto) interamente dedicata al pubblico delle famiglie.

Quattro titoli in programma la domenica pomeriggio, per far scoprire a grandi e piccini la magia del teatro.

4 MARZO - Comp. Pantakin CircoTeatro: "Fragile". Duo poeticomico (dai 6 anni)

Fragile è una storia di scatole. Il nostro mestiere è quello di metterci in gioco, di giocare per scoprire, di stupirci… e stupire...

Pantakin Circoteatro

FRAGILE

Duo poeticomico

con Benoit Roland, Emanuele Pasqualini

musiche originali eseguite dal vivo dal Maestro Flavio Costa

regia di Ted Keijser

costumi Licia Lucchese

produzione PANTAKIN CIRCOTEATRO - Italia, CompagnieADHOC – Francia

con il sostegno di CATASTROPHE Centre International de Crèation des Artes du Cirque – Belgio

Ass. Culturale CARICHI SOSPESI Padova

Si ringraziano gli Assessorati alla Cultura dei Comuni di Cadoneghe (PD) e Scorzè (VE) e Lilli Piovesan

FRAGILE una storia di scatole. Niente storie! Abbiamo solo voglia di giocare con le scatole! Scatole di cartone, piccole, grandi, piatte, gonfie, insomma tutti i tipi di scatole. Il nostro mestiere è quello di metterci in gioco, di giocare per scoprire, di stupirci, di riportare il pubblico all'interno di questo stupore che fa tenerezza. Così senza proferire alcuna parola, abbiamo riempito il palcoscenico con un mare di scatole e lo spazio, abitato principalmente da due stralunati personaggi, si è trasformato in una ditta di spedizioni con una ferrea logistica, nella sala operatoria di un ospedale, in un ristorante caleidoscopico, in un canile con cani quadrati, in un teatro pirandelliano con scatole in cerca di essere spedite, in un acquario cinese, in un circo sott’acqua e tanto altro ancora. Le scatole ci hanno portato in tutti questi luoghi e così abbiamo pensato di portarci anche voi, cari spettatori: per divertirci e per divertire, perché è bellissimo stupirsi insieme, di uno stupore che fa tenerezza!

Ted Keijser

UN LAVORO APERTO OLTRE I CONFINI NAZIONALI e UNA NUOVA FORMULA PRODUTTIVA

Con questa nuova produzione Pantakin prosegue il proprio viaggio nel mondo del circo teatro con uno spettacolo visuale e senza testo, con uno sguardo aperto al mercato europeo grazie alle preziose collaborazioni della Compagnia francese AD HOC e il sostegno del centro di Formazione e Produzione di Arti Circensi ESPACE CATASTROPHE di Bruxelles. Lo spettacolo FRAGILE è stato inizialmente progettato con tre artisti (due attori/clown e un musicista per il commento sonoro dal vivo) adatto anche a spazi teatrali più piccoli e successivamente ampliato a cinque, con l’inserimento di ulteriori due attori/acrobati.

Ted Keijser

Per maggiori informazioni, clicca qui e qui.

BIGLIETTO UNICO euro 3

INIZIO SPETTACOLI ORE 16

Vendita presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (tel. 348\7221972).

Info: Settore Cultura del Comune - 0429 617573/4/6 cultura@comune.este.pd.it

Ufficio IAT - 0429 600462 iat@comune.este.pd.it

