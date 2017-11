“Quel piccolo campo” stagione di prosa al teatro dei Filodrammatici di Este

Il Teatro dei Filodrammatici intende onorare la memoria del giornalista e scrittore G.A. Cibotto (1925-2017), cittadino onorario di Este, amico della Compagnia e protagonista della cultura veneta e nazionale.

SCOPRI TUTTI GLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA DELLA STAGIONE DI PROSA AL TEATRO DEI FILODRAMMATICI

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA

Per la XXXVIII Stagione di Prosa 2017/2018 in programma

SABATO 10 FEBBRAIO – ore 21.15

DOMENICA 11 FEBBRAIO – ore 17

QUEL PICCOLO CAMPO di Peppino De Filippo

Compagnia Teatro Veneto “Città di Este” - Regia di Viviana Larcati

Questa brillante commedia in tre atti del grande Peppino De Filippo (qui presentata in versione veneta) fu scritta nel 1948, ambientata in un piccolo paese contadino dove la terra rappresenta l’unica fonte di sostentamento e di identità.

Spicca per originalità la figura del protagonista, il rude Rocco Barbati, ateo convinto, scapolo, indipendente nelle opinioni e nei comportamenti. Il suo garzone Cirillo, lavorando al confine fra il suo terreno e quello dei frati confinanti, trova un giorno una cassetta piena di monete d’oro. A chi apparterrà quel tesoro inaspettato?...

SABATO 10 FEBBRAIO – ore 21.15

DOMENICA 11 FEBBRAIO – ore 17

QUEL PICCOLO CAMPO di Peppino De Filippo

DOMENICA 25 FEBBRAIO – ore 16.30

PAGAMENTO ALLA CONSEGNA di Michael Cooney

DOMENICA 11 MARZO – ore 16.30

COSÍ È (SE VI PARE) di Luigi Pirandello

INFORMAZIONI

INGRESSO: Interi euro 8,50 - Ridotti euro 7 (ridotto giovani fino a 29 anni\Carta Giovani e anziani oltre 65 anni, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Este)

ABBONAMENTO a 9 spettacoli di domenica pomeriggio: intero euro 68 – Ridotti euro 56

PREVENDITA\INFO: Cartolibreria Trevisan - Via Massimo D’Azeglio, 9 - Tel.\fax 0429\2451 – Cell. 338\9772080

Il botteghino del Teatro apre un’ora prima degli spettacoli: tel. 0429\51551 - 348\7221972 - info@teatrovenetoeste.it

PARCHEGGI in zona Teatro: Via Olmo e Via Isidoro Alessi

info@teatrovenetoeste.it

www.teatrovenetoeste.it

fb: Teatro dei Filodrammatici