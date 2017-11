“Pagamento alla consegna” al teatro dei Filodrammatici di Este

Il Teatro dei Filodrammatici intende onorare la memoria del giornalista e scrittore G.A. Cibotto (1925-2017), cittadino onorario di Este, amico della Compagnia e protagonista della cultura veneta e nazionale.

Per la XXXVIII Stagione di Prosa 2017/2018 in programma

DOMENICA 11 MARZO – ore 16.30

COSÍ È (SE VI PARE) di Luigi Pirandello

Compagnia La Piccola Scena di S. Martino di Lupari (PD) - Regia di Ottavio Dileone

L’originale andò in scena la prima volta nel 1917. Pirandello, nel raccontare le cosiddette “novelle paesane” affronta, in modo grottesco e caricaturale, l'impossibilità di avere una visione unica e certa della realtà.

Qui siamo invece nel 1977, e la vita di un tranquillo quartiere borghese di Padova viene “scosso” dall'arrivo di un nuovo impiegato, il signor Ponza, e della suocera, la signora Frola. Si spettegola, tuttavia, che assieme ai due sia giunta in città anche la moglie del signor Ponza, sebbene nessuno l'abbia mai vista…

INFORMAZIONI

INGRESSO: Interi euro 8,50 - Ridotti euro 7 (ridotto giovani fino a 29 anni\Carta Giovani e anziani oltre 65 anni, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Este)

ABBONAMENTO a 9 spettacoli di domenica pomeriggio: intero euro 68 – Ridotti euro 56

PREVENDITA\INFO: Cartolibreria Trevisan - Via Massimo D’Azeglio, 9 - Tel.\fax 0429\2451 – Cell. 338\9772080

Il botteghino del Teatro apre un’ora prima degli spettacoli: tel. 0429\51551 - 348\7221972 - info@teatrovenetoeste.it

PARCHEGGI in zona Teatro: Via Olmo e Via Isidoro Alessi

info@teatrovenetoeste.it

www.teatrovenetoeste.it

fb: Teatro dei Filodrammatici