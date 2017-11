“La donna di testa debole” stagione di prosa al teatro dei Filodrammatici di Este

Il Teatro dei Filodrammatici intende onorare la memoria del giornalista e scrittore G.A. Cibotto (1925-2017), cittadino onorario di Este, amico della Compagnia e protagonista della cultura veneta e nazionale.

Per la XXXVIII Stagione di Prosa 2017/2018 in programma

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 – ore 16.30

LA DONNA DI TESTA DEBOLE di Carlo Goldoni

Compagnia Fata Morgana di Preganziol (TV) - Regia di Fabrizio De Grandis

Donna Violante è una giovane vedova decisa a rifarsi in fretta delle rinunce imposte da un matrimonio austero. Diventa vanesia, bizzarra, complice ben presto di ruffiani, cicisbei e cacciatori di dote. Il risultato è grottesco, ma lei non se ne avvede, accecata com’è dalle lodi sperticate degli adulatori.

Riusciranno gli ammonimenti dello zio Pantalone e l’amore sincero di don Fausto a farle aprire gli occhi e rinunciare alle sue ridicole pretese?

SABATO 27 GENNAIO – ore 21.15

DOMENICA 28 GENNAIO – ore 17

40° di apertura del Teatro dei Filodrammatici

I CIASSETTI DEL CARNEVAL di Carlo Goldoni

SABATO 10 FEBBRAIO – ore 21.15

DOMENICA 11 FEBBRAIO – ore 17

QUEL PICCOLO CAMPO di Peppino De Filippo

DOMENICA 25 FEBBRAIO – ore 16.30

PAGAMENTO ALLA CONSEGNA di Michael Cooney

DOMENICA 11 MARZO – ore 16.30

COSÍ È (SE VI PARE) di Luigi Pirandello

INFORMAZIONI

INGRESSO: Interi euro 8,50 - Ridotti euro 7 (ridotto giovani fino a 29 anni\Carta Giovani e anziani oltre 65 anni, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Este)

ABBONAMENTO a 9 spettacoli di domenica pomeriggio: intero euro 68 – Ridotti euro 56

PREVENDITA\INFO: Cartolibreria Trevisan - Via Massimo D’Azeglio, 9 - Tel.\fax 0429\2451 – Cell. 338\9772080

Il botteghino del Teatro apre un’ora prima degli spettacoli: tel. 0429\51551 - 348\7221972 - info@teatrovenetoeste.it

PARCHEGGI in zona Teatro: Via Olmo e Via Isidoro Alessi

